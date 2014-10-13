У Луганській області заборонили полювання

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, сьогодні Москаль провів нараду з керівниками лісових господарств області.

За їхніми даними, під контролем української влади перебуває 84% (335 тис. га) лісових масивів області.

Терористична "Луганська народна республіка" контролює лише 16% (56 тис. га).

В ході наради з'ясувалося, що в результаті обстрілу з реактивних систем залпового вогню «Град» і «Смерч» було знищено частину лісових масивів Станично-Луганського лісового господарства.

Читайте такожБойовики контролюють більшість великих міст на Луганщині На нараді також були порушені питання про велику кількість мін і «розтяжок», на які натрапляють люди в лісах. У зв'язку з цим голова Луганської ОДА розпорядився про заборону всіх видів полювання на території області.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Москаль заявив, на сьогодні під контролем бойовиків терористичної організації «ЛНР» перебуває менше третини території Луганської області.