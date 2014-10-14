На Донеччині обстріляли шахту Комсомолець Донбасу

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДТЕК.

"Сьогодні з 18 до 19 години відбувався масований артобстріл найбільшого в Україні вугледобувного підприємства - ДТЕК шахта "Комсомолець Донбасу". Снаряди потрапили на територію. Співробітники сховалися в захисних спорудах. Активні обстріли шахти не припиняються вже 4 дні", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні також зазначається, що на вихідних (11-12 жовтня) ДТЕК шахта "Комсомолець Донбасу" отримала значні ушкодження і була повністю знеструмлена, не працювали насоси, почалося затоплення, були евакуйовані 52 шахтаря.