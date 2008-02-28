Житель Шахтарська більше 20 днів катував дівчину

У суді Шахтарська розглядається справа про викрадення і кутування дівчини, повідомляє прес-служба Шахтарського міського відділу ГУМВС України в Донецькій області.

Мешканка Шахтарська звернулася в кримінальний розшук Шахтарського МВ з проханням знайти її дочку в листопаді 2007 року, пише Остров. Дівчина за тиждень до цього пішла на навчання в училище і додому не повернулася. Раніше мати не зверталася за допомогою в міліцію тому, що дочка періодично дзвонила їй з мобільного телефону і говорила, що у неї все добре, що вона живе у свого знайомого в Донецьку і скоро приїде додому. Але остання розмова з дочкою насторожила її, дівчина під час розмови плакала, проте нічого не хотіла пояснювати.

В ході розслідування було встановлено, що раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини житель Шахтарська, 1973 року народження, знаходячись в стані алкогольного сп`яніння, зустрів знайому дівчину, яка йшла на заняття в училище. Він запропонував їй поїхати разом з ним, але дівчина відмовилася. Тоді настирливий чоловік силою всадив її на заднє сидіння автомобіля, забрав її мобільний телефон моделі «Самсунг» і 4 золотих каблучки. Після чого повіз дівчину додому до свого друга, завів в квартиру, і насильно утримував протягом 23 днів.

Викрадач забороняв полонянці без його дозволу переміщатися по квартирі, ходити в туалет, обмежив харчування, а також впродовж тривалого періоду часу неодноразово бив її. А щоб мати дівчини не хвилювалася, давав їй мобільний телефон і примушував дзвонити. При цьому студентка повинна була говорити тільки те, що він вважає потрібним, а задля зговірливості періодично припікав недопалком сигарети її ноги.

Начальник сектору кримінального розшуку майор міліції Андрій Семенчук розповів, що оперативникам вдалося встановити, що дівчина знаходиться в Шахтарську, а в кінці листопада надійшла інформація і про конкретне місцезнаходження розшукуваної. При перевірці одержаних відомостей співробітники кримінального розшуку знайшли дівчину і затримали зловмисника, який насильно утримував її в квартирі. При затриманні він чинив опір із застосуванням холодної зброї – нунчаків. Крім того, під час огляду місця проживання затриманого була вилучено вогнепальна зброя, виготовлена ним в домашніх умовах і, згідно висновку експертизи, придатна для пострілів.

Під час слідства затриманий відмовився давати пояснення, хоча його провина доведена зібраними матеріалами у справі. В даний час він звинувачується в скоєнні декількох злочинів – грабіж, незаконне позбавлення волі людини, тортури, незаконне поводження із зброєю.