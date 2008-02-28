Нафтогаз відправив у Газпром ще одного переговорника

Перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО відбув з робочим візитом до Росії для переговорів з ВАТ «Газпром» з питання поставок газу в 2008 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

За словами співбесідника агентства, сторони, зокрема, обговорять проект угоди щодо визначення схеми поставок газу до України в 2008 році.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 лютого, голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що проблема з українською заборгованістю за російський газ, що постачається, дотепер не розв`язана.

У відповідь НАК «Нафтогаз України» заявила про відсутність будь-яких підтверджених боргів за спожитий природний газ перед ВАТ «Газпром».

26 лютого офіційний представник холдингу Сергій КУПРІЯНОВ повідомив, що «Газпром» з 10.00 за московським часом 3-го березня скоротить поставки газу для споживачів України на 25% у разі неврегулювання проблем, що накопичилися.

«Нафтогаз України» заявив, що станом на 27 лютого компанія завершила погашення заборгованості перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий впродовж 2006-2007 рр. природний газ.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих ЗАТ «УкрГаз-Енерго» в рахунок погашення заборгованості, становить 3,87 млрд. грн. Зокрема, 0,52 млрд. грн. було сплачено 14 лютого 2008 року, 0,9 млрд. грн. – 19 лютого, 2,44 млрд. грн. – 26-27 лютого.

Станом на 27 лютого 2008 року між НАК «Нафтогаз України» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» існують взаємні зобов`язання на суму 1,37 млрд. грн.