11 українських моряків втекли з ”іржавого шматка металобрухту”

Українські моряки, які через незадовільні умови праці розірвали контракт з судновласником і прилетіли вчора з Беніну до Одеси, мають намір подати позов до суду до власника грецького судна «Турінія» - компанії «Maritime Management Synergy».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції капітан теплохода Василь ПАРІЙ.

Члени екіпажу мають намір зажадати від судновласника виплати неустойки за 15 днів, проведених у водах африканської країни, і компенсації морального збитку. Проте позовні суми організатори прес-конференції не назвали.

За твердженням капітана, «грецька фірма порушила умови контракту, а агентство «Foxmarin», що спеціалізується на працевлаштуванні моряків, надало недостовірні відомості про судно і його власника».

В.ПАРІЙ висловив припущення, що танкер, на який найняли екіпаж, повинен був перевозити контрабандні нафтопродукти.

У свою чергу президент Федерації морських профспілок України Микола БАРСЬКИЙ заявив, що ФМПУ вирішила звернутися в Міністерство праці України з приводу позбавлення компанії «Foxmarin» ліцензії.

Як повідомлялося, 11 українських моряків на початку лютого прибули до африканської держави Бенін, виконуючи умови договору, укладеного з одеським крюїнговим агентством «Foxmarin». Моряки повинні були працювати на судні «Турінія», який належить компанії «Maritime Management Synergy». Проте, за словами моряків, цей теплохід навряд чи «може називатися судном. Це - жахливий іржавий шматок металобрухту, який колись був танкером, який перевозив бензин. З навігаційного устаткування працюють анімометр, що вказує напрям вітру, і гірокомпас, причому тільки його головний блок». Судновласник не забезпечив членів екіпажа ні продуктами, ні ліками, на борту «не виявилось навіть виделок, мила, простирадел». З урахуванням порушення судновласником своїх зобов`язань моряки залишили борт судна, про що поінформував ЗМІ представник судновласника Крістофер ІЄРІА. Української дипломатичної місії в державі Бенін немає.