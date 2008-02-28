Синявська звинувачує БЮТ в намаганні ”розподілити сфери впливу”

Голова Житомирської облради звинувачує БЮТ у намаганні “розподілити сфери впливу” на Житомирщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.СИНЯВСЬКА заявила журналістам у Житомирі.

За словами І.СИНЯВСЬКОЇ, "представники БЮТ на Житомирщині прикриваються гучними гаслами та прапорами своєї політичної сили заради однієї мети - одноосібно захопити владу, розподілити сфери впливу і за наявності партійного квитка отримати можливість грабувати область".

При цьому голова облради наголосила на можливості поширення цих процесів на інші регіони України.

„Найстрашніше у цій ситуації те, що це правове свавілля не буде мати кінця і зростатиме у геометричній прогресії на території всієї України, якщо ми здамося і не виборюватимемо право на правду та верховенство закону", - сказала голова обласної ради.

І.СИНЯВСЬКА також повідомила, що в обласній раді працював голова Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, який, за її словами, рекомендуватиме голові Верховної Ради України Арсенію ЯЦЕНЮКУ шляхи правового виходу із кризи в Житомирській обласній раді.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого депутати Житомирської облради обрали більшістю голосів нового голову Житомирської облради Віталія ФРАНЦУЗА.

Наразі В.ФРАНЦУЗ у цій якості бере участь у нарадах та інших заходах Житомирської облдержадміністрації, а І.СИНЯВСЬКА працює в іншому кабінеті облради і на більшості цих засідань відсутня.