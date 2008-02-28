Ющенко затвердив новий склад Комісії з питань громадянства (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ "Про новий склад Комісії при Президентові України з питань громадянства".

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, до складу Комісії при Президентові України з питань громадянства увійшли: радник Президента України, голова Національної ради з питань культури і духовності, академік Національної академії наук України, голова Комісії Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, керівник Служби з питань громадянства Секретаріату президента України, заступник голови Комісії Раїса ОЛЕНЦЕВИЧ, заступник голови СБУ Микола ГАЛАМБА, перший заступник директора Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Віктор ДАВИДЕНКО, народний депутат України (за згодою) Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ, голова міжнародної організації "Жіноча громада" (за згодою) Марія ДРАЧ, заступник міністра юстиції України Інна ЄМЕЛЬЯНОВА, заступник міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО, завідувач відділу забезпечення діяльності Комісії з питань громадянства Служби з питань громадянства Секретаріату Президента України, відповідальний секретар Комісії Тамара КРИВОВ`ЯЗ, заступник голови Державного комітету України у справах національностей та релігій Микола НОВИЧЕНКО, народний депутат України (за згодою) Едуард ПАВЛЕНКО, головний консультант відділу міжнародно-правових питань Головної служби зовнішньої політики Секретаріату президента України Олексій ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ, перший заступник голови Державної прикордонної служби України - директор Департаменту охорони державного кордону Павло ШИШОЛІН.