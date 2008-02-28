Бюро військової документації Україна-НАТО перейшло у власність України

Сьогодні у Києві відбулася церемонія підписання виконавчих домовленостей щодо подальшого розвитку та підвищення ефективності діяльності Бюро військової документації Україна-НАТО відповідно до Адміністративної угоди між Міністерством оборони України та штабом Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації щодо створення, фінансування та підтримки його діяльності.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міноборони.

Від імені Міністерства оборони України зазначені домовленості підписав начальник Управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу ЗС України полковник Борис КРЕМЕНЕЦЬКИЙ, а від імені штабу Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації – заступник директора – начальник штабу Координаційного центру партнерства бригадний генерал Віктор СТРІМБЕАНУ.

“З підписанням виконавчих домовленостей Бюро військової документації Україна-НАТО повністю перейшло у власність українській стороні”, - наголосив Б.КРЕМЕНЕЦЬКИЙ.

Він також підкреслив, що підписання цих документів є непересічною подією для Збройних Сил України, яка пов’язана з розвитком практичного співробітництва між ЗС України та НАТО в контексті підготовки української армії до участі в операціях під проводом Альянсу та виконанні Державної програми розвитку ЗС України на 2006-2011 роки.

“На сьогодні досить важко уявити діяльність Збройних Сил України без такого органу, як Бюро військової документації Україна-НАТО. Завдяки йому ми маємо змогу оперативно отримувати нормативні документи Альянсу для підвищення оперативних спроможностей підрозділів Збройних Сил України, підвищення їх оперативної взаємосумісності з підрозділами армій інших країн та участі в операціях під проводом НАТО”, - зазначив Б.КРЕМЕНЕЦЬКИЙ.

Як він додав, з моменту створення Бюро військової документації Україна-НАТО у 2004 році значно було удосконалено механізм отримання та доведення нормативних документів НАТО до відповідних підрозділів ЗС України, що сприяло загальному процесу досягнення взаємосумісності українською армією.

За словами Б.КРЕМЕНЕЦЬКОГО, “на сьогодні в електронній базі даних ми маємо більше двох тисяч документів НАТО, які сприятимуть ефективній участі Збройних Сил України у Процесі планування та оцінки сил”.

У свою чергу В.СТРІМБЕАНУ зазначив, що Стратегічне командування НАТО з трансформації й надалі продовжуватиме підтримувати реалізацію цього проекту всіма можливими засобами. “Проект зі створення та існування Бюро військової документації Україна-НАТО є проектом співпраці. Ми часто говоримо про особливі відносини між НАТО і Україною. Цей проект підкреслює ці особливі відносини”, - зазначив В.СТРІМБЕАНУ.

Він також додав, що Стратегічне командування НАТО з трансформації зацікавлене у наданні практичної підтримки українській стороні і сподівається на подальший розвиток цього процесу. Він також переконаний, що майбутня кооперація в рамках цього проекту буде успішною.

* * * Бюро військової документації Україна-НАТО було створено у 2004 році для надання підтримки в отриманні та розповсюдженні документів, необхідних для впровадження Цілей партнерства, визначеним підрозділам Збройних Сил України для участі в Процесі планування та оцінки сил.

Бюро виступає в ролі контактного пункту для замовлення документів НАТО, а також містить певний обсяг документів в електронному вигляді. На даний час в Бюро військової документації Україна – НАТО міститься більше 920 нормативних документів НАТО.