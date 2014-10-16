Опитування: 40% українців вважають свої родини бідними, 6% - злиденними

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованих під час круглого столу "Україна: суспільство на зламі. Результати соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України 1992-2014 рр." результатах моніторингу щодо зміни ситуації в регіонах України у політичному сенсі після революції 2013-2014 років.

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Зазначається, що погіршилася середня оцінка поточної економічної ситуації в країні: за результатами опитування вона становить 2,2 бали за 10-бальною шкалою. Така ж низька оцінка була востаннє визначена респондентами у 2002 році, після чого відносно зростала.

Згідно з оцінками респондентів матеріального становища своїх родин в цілому, бідними свої сім'ї вважають 40,1% респондентів. Як "середнє" матеріальне становище своїх родин охарактеризувала половина опитаних - 52,2%.

Водночас, злиденними свої родини вважають 6,3% респондентів, а заможним матеріальне становище назвали лише 1,1% опитаних, багатими - 0,2% опитаних.

Оцінюючи характер змін матеріальних умов своїх родин за останні 12 місяців, всього 0,8% респондентів зазначили, що вони значно покращилися, трохи покращилися матеріальні умови життя родин 4,4% респондентів. Водночас, 27,6% опитаних вказали, що матеріальні умови життя їхніх родин за останній рік значно погіршилися, 32% - трохи погіршилися, 34,9% - залишилися без змін.

Репрезентативне для дорослого населення України опитування було проведене інститутом в межах соціологічного моніторингу 1992-2014 рр. У липні-серпні 2014 року було опитано 1800 жителів усіх регіонів України (за винятком Криму). Похибка - 2,5%.