Катерина Ющенко отримала звання “Людина року в українському християнстві”

За результатами всеукраїнського конкурсу, що проводила Спілка християнських письменників України, Катерина ЮЩЕНКО отримала почесне звання “Людина року в християнстві – 2007 року”.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН голова Спілки ХПУ Костянтин ШАПОВАЛОВ.

Він зазначив, що це преміювання відбувається вперше, але висловив сподівання, що воно стане традиційним і щорічним.

Ідея конкурсу була озвучена на одному з перших засідань Ради Спілки і виникла у зв’язку з тим, що організація християнських письменників вважає за необхідне внести свій вклад у те, “щоб виявляти кожного року людину достойну з християнської точки зору і людину віруючу, котра внесла найбільший внесок в розповсюдження християнських, моральних, біблійних цінностей в нашій державі, нашому суспільстві”.

Як зазначив К.ШАПОВАЛОВ, згідно з Положенням конкурсу про присудження почесного звання, кандидатами можуть бути особи, які сповідують християнську віру, зробили значний внесок в утвердження християнських цінностей в житті, культурі, свідомості народу України за останній рік. Право голосу за того чи іншого кандидата на почесне звання мають голови християнських конфесій та об’єднань, а також християнські видання.

К.ШАПОВАЛОВ повідомив, що для визначення лауреата на звання “Людина року в християнстві – 2007 р.” до нового року, на початку грудня, Спілкою було розповсюджено 53 листи на різні організації, з яких 24 листи – головам конфесій та об’єднань християнських церков, а також 29 - видавництвам. Всього проголосувало 24 організації, із них 13 – голови конфесій та об’єднань християнських церков, 11 – видавництв.

Спектр кандидатур, за його інформацією, був дуже широким – 15 чоловік, серед яких, крім представників церков називались, зокрема, Юлія ТИМОШЕНКО, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, Олександр ТУРЧИНОВ, Василь ОНОПЕНКО та інші.

“Але більшість кандидатів обмежилися одним голосом саме тих, хто їх пропонував. І безумовна більшість голосів була отримана головою наглядової ради Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000”, дружина Президента України – Катерина ЮЩЕНКО. Вона перемогла і повинна отримати приз. Це перший, я хочу сказати, історичний приз “Людина року в українському християнстві”, - наголосив К.ШАПОВАЛОВ.

Він продемонстрував присутнім приз для нагороди, який виготовлено підприємством “Геральдомайстер”, що виконує замовлення з виготовлення державних нагород України.

К.ШАПОВАЛОВ повідомив також, що Спілка ХПУ, як засновник призу, брала участь в голосуванні і віддала свій голос саме за К.ЮЩЕНКО. Пояснюючи вибір Спілки, К.ШАПОВАЛОВ зазначив, що пріоритетом для К.ЮЩЕНКО стало: представлення України в світі, благодійна діяльність та значний внесок у розвиток національної культури.

Організатори конкурсу планують передати нагороду для лауреата в понеділок під час запланованої зустрічі у фонді “Україна –3000”.

Як повідомили на прес-конференції, Спілка ХПУ була заснована 28 січня 2007 р. Зараз вона об’єднує близько 50 членів, серед яких представники різних напрямків християнських течій, вчені, медики, пастори та інші. На сьогодні діє 10 осередків організації в різних регіонах України. Спілка планує довести цю цифру до 14, щоб була можливість подати документи на затвердження Статут Спілки в Міністерство юстиції.