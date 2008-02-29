Те, що Росія зробила з Україною, з Болгарією вона б ніколи не зробила

Європейський Союз може допомогти Україні в її переговорах з Росією щодо створення прозорого енергетичного ринку між країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав представник Європарламенту Ян Маріус ВІРСМА сьогодні на брифінгу в рамках Міжнародного форуму «Європа – Україна» в Києві.

Я.ВІРСМА також підкреслив, що Україна, в разі потреби, може розраховувати на підтримку ЄС щодо забезпечення більшої прозорості в енергетичних відносинах з Росією.

Як зауважив, водночас, Я.ВІРСМА, «те, що Росія зробила з Україною кілька років тому, скажімо, з Болгарією вона б ніколи не зробила, тому що Болгарія є членом ЄС та НАТО». При цьому він висловив думку, що найкращим запобіжним заходом від таких речей в майбутньому для України є інтеграція в євроатлантичні структури.