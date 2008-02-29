У Красній Могилі затримані 22 громадяни Азербайджану

Луганські прикордонники затримали у пункті пропуску Красна Могила 22 потенційних нелегальних мігрантів.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Луганського прикордонного загону Ігор ПЛЕТЕНЯ, вчора з потягу «Баку – Київ» було знято 22 громадянин Азербайджану віком від 20 до 47 років, які під час прикордонного контролю не змогли підтвердити мету своєї поїздки. Після оформлення необхідних документів, їх повернули до Росії потягом «Сімферополь – Свердловськ».