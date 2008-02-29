Президента ”Норду” не влаштовує якість українського металу

Сьогодні в Україні ніхто не може виробляти якісний метал, вважає президент АТ "Група Норд" Валентин ЛАНДИК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Донецьку на зустрічі з журналістами. "В Україні сьогодні, на жаль, жодне металургійне підприємство якісний метал виробляти не може. Соромно - не соромно, але це так", - сказав В.ЛАНДИК.

За його словами, для виробництва побутової техніки підприємству "Норд" доводиться закуповувати метал, як правило, в Росії та Італії.

"Важко, дуже важко. Ринок складний, дуже складний, забитий, перенасичений побутовою технікою. Матеріалів, необхідних для виробництва, практично ніяких в Україні немає, на жаль. Починаючи від металу і закінчуючи теплоізоляційними матеріалами", - сказав В.ЛАНДИК. І додав: "Правда, компресор наш, чавун наш, дріт на двигун і сам двигун наш, український".

Довідка УНІАН. ВАТ "Норд" - одне з найбільших підприємств з виробництва холодильних приладів на території СНД і Європи, головне підприємство великого українського науково-виробничого об`єднання "Група Норд", до якого входить 28 машинобудівних заводів і організацій.

Виробництвом холодильних приладів, окрім ВАТ "Норд", займаються чотири заводи групи, зокрема три в Україні і один - в Росії (Подольськ).

"Норд" має найрозгалуженішу мережу сервісних центрів в Україні - 36 власних у 36 містах і 34 - авторизованих у 25 містах.

В даний час продукція "Норд" продається в 36 країнах, зокрема, у Великій Британії, Німеччині, Голландії, Італії, Фінляндії, Франції, у всіх країнах СНД тощо.

У 2006 році АТ "Норд" скоротило чистий прибуток на 16,04%, або на 0,873 млн. грн., порівняно з 2005 роком - до 4,569 млн. грн.