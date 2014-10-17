В Україні зростає кількість бажаючих стати біженцями з Росії

Росіян-шукачів притулку в Україні останнім часом значно побільшало. У державній міграційній службі України повідомляють, що від початку 2014 року із заявою на отримання статусу біженця або "особи, яка потребує додаткового захисту", звернувся вже 91 громадянин РФ. Для порівняння: за дев'ять місяців минулого року таку заяву служба отримала лише від 29 росіян, передає Deutsche Welle.

Незважаючи на таку велику кількість охочих отримати статус біженця в Україні з Росії, цьогоріч українська міграційна служба задовольнила лише одну відповідну заяву. "У розпал військового конфлікту з Росією в українських держорганах частіше сумніваються у справжності мотивів російських біженців. Тож чиновнику легше відмовити, ніж надавати шукачу відповідний статус", - коментує цю тенденцію співкоординатор проекту "Без кордонів" громадянської організації "Центр Соціальна дія" Максим Буткевич.

Часті відмови в наданні статусу біженця в Україні його організація, яка консультує прохачів притулку в Україні, спостерігає не тільки у випадку росіян, а й стосовно громадян інших країн колишнього СРСР. "Зараз до нас за консультацією звертається більше громадян, аніж за всі роки разом взяті. Передусім це вихідці з північного Кавказу, російські активісти, журналісти, блогери, правозахисники, які не побоялися публічно висловитися в Росії проти війни, режиму Путіна, яким тепер загрожує небезпека на батьківщині", - розповідає Буткевич.

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Тим часом у державній міграційній службі України наголошують, що під час прийняття рішень щодо надання статусу біженця керуються виключно критеріями, прописаними в конвенції Організації об'єднаних націй (ООН) та в українському законодавстві. "Якщо статусу біженця надали лише одному з 91 громадянина РФ, то це не означає, що всім іншим відмовили", - пояснює начальник відділу інформаційного супроводження та зв’язків з громадськістю і ЗМІ української міграційної служби Сергій Гунько.

"Ми розглядаємо заяви півроку. І це доволі лояльний строк, адже в деяких країнах Європи такі заяви розглядають до півтора років, і увесь цей час люди перебувають у підвішеному стан", - додає він. Він додає, що здебільшого заяви від громадян Росії на отримання статусу біженця в Україні служба реєструвала в останні місяці, а рішення щодо них іще не прийняті.