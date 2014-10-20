Кабмін розгляне питання компенсації за втрату житла в зоні АТО

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. "Я запропонував уряду розглянути питання компенсації за втрату житла в зоні АТО", - сказав він.

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При цьому віце-прем'єр не став називати можливу суму компенсації, пославшись на те, що дана ініціатива ще знаходиться в процесі розгляду профільними міністерствами.

"Ми внесли пропозицію, і по сумі в тому числі. Але я не хочу поки про неї говорити. Пропозиції знаходяться на розгляді у відповідних міністерствах і відомствах, оскільки Мінрегіон і навіть Кабмін в цілому не приймають рішення без Міністерства фінансів, яке має все розрахувати і зважити можливості бюджету", - уточнив Володимир Гройсман.

Він також нагадав, що раніше Кабмін затвердив механізм компенсацій оренди житла на кожного громадянина, який тимчасово переїхавіз зони АТО. На думку віце-прем'єра, даний механізм допомоги переселенцям є оптимальним у нинішній ситуації.

"Цей механізм набагато ефективніший ніж будівництво нового житла або реконструкції пошкодженого з кількох причин. По-перше, будівництво займає час, якого у людей без даху над головою просто немає. По-друге, при виділенні коштів під ці цілі виникає багато можливостей для зловживань", - сказав віце-прем'єр.

За його словами, компенсація дозволить людям орендувати житло там, де є робота і соціальна інфраструктура, необхідна для життя.