Завтра в Україні буде хмарно, поривчастий вітер принесе дощі

21 жовтня в результаті впливу північного циклону та його атмосферних фронтів у більшості областей України передбачається хмарна дощова погода з поривчастим вітром, повідомляє Opogode.ua.

У південній частині буде переважно сухо.

Температура повітря підвищиться вночі до +7+12 градусів, а протягом дня потеплішає до +10+17, на півдні до +20 градусів.

У західній частині очікуються дощі, місцями сильні опади. Температура повітря вночі +8+13, вдень +10+17 градусів.

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У північних областях буде переважати дощова погода. Температура повітря вночі +8+13, вдень +10 +16 градусів.

У центральних областях пройдуть дощі. Температура повітря вночі +9+13 градусів, вдень +11+17 градусів.

На сході України вночі пройдуть дощі, вдень переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +7+12, вдень +10+16 градусів.

У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +9+14, вдень +14 +20 градусів.

У Києві очікується хмарна волога погода. Температура повітря вночі +9+11, вдень +12+15 градусів.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12, місцями пориви 15-20 м/с.