З 24 жовтня в Україні суттєво похолодає.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, про це під час брифінгу поінформував директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

За його словами, з 24 жовтня слід чекати вторгнення на Україну холодних арктичних повітряних мас і суттєве зниження температурного режиму від -1…-7 морозу в нічні години та 0…+5 вдень.

24 жовтня очікуються похолодання у північних, східних та центральних регіонах, а 25 числа - на заході та півдні України. Така погода утримуватиметься практично до кінця поточного місяця. Денна температура сягатиме + 1…+ 3 °C.

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«Зниження температури буде стійким та тривалим, що є підставою для початку опалювального сезону в Україні після утримання протягом трьох днів температури нижче 8° C», - зауважив Кульбіда.

Разом з тим, за його словами, 21-23 жовтня практично у всіх регіонах України пройдуть невеликі та помірні дощі. Температурний режим суттєво не зміниться, лише на півночі внаслідок збільшення кількості хмар температура знизиться вдень на 2-4° C.

26 жовтня на всій території України не очікується опадів, утримається суха та сонячна погода. Температура буде достатньо низькою: -1…-6 в ранкові години та +1…+6 вдень.