СБУ викрила корупційну схему в Мінпромполітики

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що 21 жовтня, Служба безпеки України затримала «на гарячому» одного з керівників структурного підрозділу Міністерства промислової політики України та співробітника Фонду державного майна України. Встановлено, що двоє чиновників вимагали 80 тисяч гривень від керівника комерційної структури за продовження договору оренди державного майна одного з торговельних центрів та внесення його до переліку об’єктів, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

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Тривають оперативно-слідчі дії у рамках розпочатого кримінального провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.