Луганська міськрада зареєструвала 6310 актів про руйнування житлових будинків
Луганська міська рада з початку вересня зареєструвала 6310 актів про руйнування житлових будинків.
Як повідомили в прес-службі міськради, департамент з питань праці та соціального захисту населення міськради зареєстрував у вересні 4226 актів від жителів Луганська про руйнування будинків, а також 2084 акти станом на 18 жовтня.
Читайте такожПереселенцями з окупованого Криму та Донбасу стали 425 тисяч українців
У вересні від жителів прийнято всього 6438 заяв та актів обстеження завданих збитків внаслідок обстрілів.
Крім того, для отримання соціальної допомоги у вигляді одягу видано 430 талонів за жовтень і 589 талонів за вересень.
З питань поселення у гуртожиток у зв'язку з руйнуванням житла в центр адміністративних послуг звернулися 29 сімей в жовтні і 132 сім'ї у вересні. Талони на поселення видані 140 сім'ям (363 особи). Для 24 сімей підшукують варіанти розселення.