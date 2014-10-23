Луганська міськрада зареєструвала 6310 актів про руйнування житлових будинків

Як повідомили в прес-службі міськради, департамент з питань праці та соціального захисту населення міськради зареєстрував у вересні 4226 актів від жителів Луганська про руйнування будинків, а також 2084 акти станом на 18 жовтня.

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У вересні від жителів прийнято всього 6438 заяв та актів обстеження завданих збитків внаслідок обстрілів.

Крім того, для отримання соціальної допомоги у вигляді одягу видано 430 талонів за жовтень і 589 талонів за вересень.

З питань поселення у гуртожиток у зв'язку з руйнуванням житла в центр адміністративних послуг звернулися 29 сімей в жовтні і 132 сім'ї у вересні. Талони на поселення видані 140 сім'ям (363 особи). Для 24 сімей підшукують варіанти розселення.