Адвокат назвав поважну причину несвоєчасного оновлення даних в ТЦК

Наразі тільки хвороба може бути поважною причиною.

Лише хвороба може бути поважною причиною несвоєчасного оновлення даних в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що передбачено законом про мобілізацію. Про це заявив адвокат Сергій Старенький в ефірі КИЇВ24.

"Я думаю, що у цих людей будуть певні складнощі з тим, щоб пояснити, чому упродовж 60 днів вони не змогли виконати свій обов'язок, який передбачено законом. Справді підставою для визнання, скажімо так, поважності таких причин може бути лише хвороба", - сказав він.

За словами адвоката, відсутність людини в Україні, відсутність інтернет-зв'язку чи відсутність можливості доїхати до ТЦК не є поважною причиною.

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"Наразі тільки хвороба може бути такою поважною причиною", - додав Старенький.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, юрист компанії "Столична правова група" Володимир Прядка розповів, що у випадку неоновлення своїх даних військовозобов'язані можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності, і таким особам загрожує покарання у вигляді штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень.

Він звернув увагу, що до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення є примітка, яка визначає, що "положення статей 210 і 210-1 не застосовуються, тобто штраф не накладається, у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних шляхом електронної взаємодії з іншими реєстрами чи базами даних, держателем яких є державні органи".

Прядка пояснив, що, "теоретично, представник ТЦК по кожному конкретному випадку неоновлення військово-облікових даних мав би зайти на інший реєстр і подивитися, чи немає там інформації про місце проживання, е-мейл і телефон людини".

У цьому зв'язку, він навів приклад. "Якщо ви є зареєстрованим ФОПом, зайшовши навіть у публічний єдиний державний реєстр юридичних і фізичних осіб - можна знайти ваші дані, які потрібно вказувати при оновленні", - сказав він.

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