За словами захисників, другого засудженого у справі Руслана Демчука намагалися змусити свідчити проти Стерненка.

Адвокати активіста Сергія Стерненка заявляють про службове підроблення документів у справі співробітниками поліції.

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Як повідомляє юридична компанія "Міллер", в протоколі проведення слідчого експерименту за участю потерпілого Сергія Щербича стоїть не його підпис.

Вони опублікували фото чотирьох документів з матеріалів кримінального провадження, на кожному з яких стоїть підпис потерпілого.

Перші три документи були подані особисто потерпілим, а четвертий – протокол слідчого експерименту - до справи долучив слідчий.

"І саме на цьому документі підпис потерпілого суттєво відрізняється від перших трьох. Ми переконані, що в протоколі проведення слідчого експерименту підпис зроблений не потерпілим. І це – серйозна підстава вважати, що у справі, за якою засудили нашого клієнта, мало місце службове підроблення з боку співробітників поліції", - зазначають адвокати.

Захисники звернулись із заявою про вчинення відповідного злочину до Державного бюро розслідувань, а після реєстрації кримінального провадження ініціюють вилучення зазначених документів із матеріалів судової справи та направлення їх на почеркознавчу експертизу.

"У разі підтвердження підробки підпису відповідальні за це службові особи мають понести передбачену законом відповідальність. А суд, у свою чергу, повинен визнати такий доказ недопустимим. Цей процес ніяк не вплине на строки апеляційного оскарження вироку та запобіжного заходу у справі Сергія Стерненка, а буде розслідуватись в рамках окремого кримінального провадження", - пояснили в компанії.

Ув'язнення Стерненка та його наслідки

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набрання вироку законної сили.

Увечері того ж дня в десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту людей, обурених вироком Стерненку.

27 лютого небайдужі громадяни провели мітинг біля Офісу президента, під час якого висунули Зеленському вимоги звільнити Стерненка і перезавантажити Вищу раду правосуддя.

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Автор: Антоніна Доломанжи