Під час планового хірургічного втручання Анастасії Островській нібито пошкодили судини.

В одній зі столичних приватних клінік після операції на жовчному міхурі померла 35-річна Анастасія Островська - дружина колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі.

Про це повідомляє видання "Сһаѕ News". Про втрату міністр повідомив на своїй сторінці в Facebook, також інформацію підтвердили близькі сім'ї.

Як повідомило джерело Сһаѕ News, Островській робили планову операцію через камені у жовчному міхурі. Під час хірургічного втручання їй нібито пошкодили судини. Врятувати жінку, за словами джерела, намагалися 10 годин, але вона померла.

Олександр Квіташвілі повідомив виданню, що всього було чотири операції.

"Вибачте, я зараз не в силах про це говорити. Займаюся оформленням документів", - сказав Квіташвілі.

Нагадаємо, Олександр Мерабович Квіташвілі, який народився 15 листопада 1970 року в Тбілісі, грузинський і український державний діяч. Міністр охорони здоров'я України з 2 грудня 2014 року по 14 квітня 2016 року. Міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії з 31 січня 2008 по 31 січня 2010.

Три трагедії за рік у родині Порошенка

10 листопада у екс-президента України Петра Порошенка від коронавірусу померла теща Людмила Переведенцева.

Раніше коронавірусом перехворів сам Порошенко. Позитивний тест він отримав 29 вересня. 13 жовтня Порошенко показав негативний тест на COVID-19.

16 червня поточного року помер батько Петра Порошенка Олексій Іванович.

20 серпня помер батько Марини Порошенко Анатолій Переведенцев.

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Автор: Денис Прядко