Колеги кажуть, що екс-нардеп дуже гостро переживав ситуацію на фронті.

Помер 54- річний народний депутат України VIII скликання Андрій Антонищак, який був активним учасником Революції Гідності, бійцем батальйону Кульчицького, полковником Нацгвардії.

У Верховній Раді зазначають, що він був обраний у 2014 році народним депутатом, був членом парламентського Комітету з питань податкової та митної політики.

"Із 2020 року проходив службу у Національній гвардії України на посаді старшого офіцера планування та застосування військ в охоронних заходах, мав звання полковника Національної гвардії України. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджений медаллю "За військову службу Україні", - йдеться в повідомленні Ради у Telegram.

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Народний депутат Ірина Геращенко написала про смерть свого колишнього колеги по фракції. "Зранку отримали сумну звістку. Помер наш колега, депутат ВР попереднього скликання Андрій Антонищак. Андрій воював, був поранений. Але тоді пронесло. Війна наздогнала в тилу, підірваним здоровʼям", - зазначила вона.

Геращенко написала, що вони зідзвонювалися час від часу. "Андрій дуже гостро переживав ситуацію на фронті, обговорювали забезпечення підрозділів і гуманітарну допомогу. Андрій був депутатом фракції БПП, дружив з колегами з НФ, був безкомпромісним і щирим", - розповіла Геращенко.

Хто такий Андрій Антонищак

Андрій Антонищак народився 23 червня 1969 року на Львівщині. Був народним депутатом 8 скликання Верховної Ради. У 2014 році обраний до парламенту по багатомандатному округу від партії "Блок Порошенка" (№39).

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