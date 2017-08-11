На Львівщині п'яним за кермом затримали нардепа з "БПП" - активісти

На Львівщині сьогодні, 11 серпня, працівники поліції затримали громадянина, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Нацполіції області.

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Близько 14.00 у селі Великосілки Кам’янка-Бузького району працівники поліції зупинили автомобіль, за кермом якого знаходився 48-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння. На водія складено протокол за ст 130 КУпАП. У поліції не уточнили марку автомобіля.

У той же час на офіційній сторінці громадської організації «Варта 1» повідомляється, що на Львівщині затримали народного депутата Андрія Антонищака, який керував транспортним засобом напідпитку.

«В Кам’янка-Бузькому районі сьогодні затримали депутата Верховної Ради Антонищака А.Ф на авто «Ауді», в стані алкогольного сп’яніння, оформлено по час. 1 ст. 130 КУпАП», - повідомляє голова ГО «Варта 1», депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Довідка. Андрій Антонищак - народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», член Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики.