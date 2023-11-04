З'явилися фото "релігійної" картини з кабінету екс-керівника "Укрбуду". На ній Микитась зображений в колі відомих чиновників у римській туніці.

В суботу українців вразила "фантасмагорія" з кабінету офісу колишнього очільника Української державної будівельної корпорації Максима Микитася. Він займав відповідну посаду у 2010-2016 роках.

Український блогер Денис Казанський показав фотографії картини з кабінету скандального забудовника: "релігійний" сюжет зображає Микитася в колі відомих українських чиновників, одягнених в римські туніки. Зокрема, на зображенні можна впізнати обличчя мера Києва Віталія Кличка.

На картині чиновники намальовані як "святі" на полотнах художників Високого Відродження (для порівняна можна взяти роботи Рафаеля або да Вінчі). Поряд з ними зображені "майстри", які нібито закладають фундамент нового храму. Вище зображені дві церкви з золотими куполами на фоні багатоповерхівок.

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Зверху бачимо ініціали "УБ" (Укрбуд) а знизу підпис: "З нами Бог".

Такий "шедевр" живопису вразив українців. Оригінальні зображення українських чиновників прокоментувала депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова у Facebook.

"Думала, як краще метафорично описати ту фантасмагорію, яка відбувається у столиці, а її учасники уже і самі все зобразили", - написала вона.

В Україні НАБУ розслідує справу проти Микитася

Нагадаємо, Максим Микитась був депутатом Київської міської ради VII скликання від партії "Удар" (чинного мера Віталія Кличка). Впродовж 2010-2016 років він очолював "Укрбуд". В Україні Микитась є фігурантом чотирьох корупційних справ. Минулого року НАБУ запідозрило Микитася на розкраданні коштів на суму понад 400 млн грн.

25 жовтня 2023 року йому вручили підозру щодо розкрадання понад 307 млн грн коштів Міноборони, які витратили у 2018 році на будівництві складів для зберігання ракет та боєприпасів. Також його підозрювали у махінаціях з квартирами в центрі Києва.

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