На його переконання, такі люди демотивують цілий підрозділ.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович раптово розкритикував заборону на виїзд за кордон для українських чоловіків, які не бажають воювати.

Під час інтерв'ю журналісту Василю Голованому Арестович заявив, що такі люди демотивують особовий склад. Нібито двоє чоловіків, які не хочуть воювати, можуть "розкласти за добу весь підрозділ, який стоїть на передньому краї".

"Таких випадків було дуже багато, і це стало державною проблемою", - заявив Арестович.

Окремо екс-радник ОП заявив про проблему виїзду моряків, які "утримують цілі регіони" і до початку війни щороку завозили в Україну на суму 4,5 мільярда доларів.

"Принаймні, вони утримували свої сім'ї на плаву. А зараз їх утримують американські та європейські гроші, бо наших грошей практично немає, і з такою економічною політикою їх і не буде зовсім. Чому б не дати їм можливість забезпечувати свої сім'ї? " – зазначив Арестович.

Крім того, Арестович запропонував спростити виїзд бізнесменів, які, як він каже, вже самі "домовляються". На його переконання, державна політика полягає у тому, що ніхто не виїжджає, але при цьому "кому треба, той їздить".

"Люди все це бачать, винесуть свою оцінку, і вона буде неприємною", - сказав екс-радник ОП.

Заборона на виїзд чоловіків за кордон

Як відомо, з початку дії воєнного стану та мобілізації в Україні військовозобов'язаним чоловікам заборонили виїзд за кордон. Однак є винятки

У Верховній Раді запропонували відкрити кордони для чоловіків, але за певних умов - у парламенті зареєстрували два відповідні законопроекти. Та все одно дозвіл на виїзд можуть отримати не всі.

23 січня Зеленський підписав указ, згідно з яким посадовим особам дозволено виїзд за кордон виключно в службові відрядження. Таке рішення було ухвалено після скандалу довкола закордонного вояжу нардепа Миколи Тищенка.

Вас також можуть зацікавити новини: