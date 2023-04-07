За його словами, двері у приміщення зловмисники виламали.

На території Києво-Печерської Лаври пограбували келію, де проживав архімандрит Авраамій (Лотиш), який виконує обов'язки намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ.

Про це він повідомив виданню "Українська правда". За його словами, двері у приміщення зловмисники виламали, вкрали комп’ютер архімандрита та інші особисті речі, а решту просто потрощили.

Водночас у коментарі виданню столичні правоохоронці зазначили, що їм не надходило повідомлення щодо інциденту.

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Хто такий архімандрит Авраамій

Архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ МП Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври, на що отримав згоду.

Нагадаємо, минулого місяця Епіфаній заявив, що ПЦУ відкрита для священнослужителів УПЦ МП, які відмовляться від ідеї "русського міра" і гарантував їм захист.

Ситуація навколо Києво-Печерської лаври

У березні Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір з УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені піти з монастиря. Представники УПЦ МП вже декілька разів перешкоджали комісії провести опис майна комплексу.

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