Україна і Канада обговорили активізацію співпраці щодо розслідування авіакатастрофи літака МАУ рейсу PS752 в Ірані.
Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов провів онлайн зустріч з представниками правоохоронних органів, дипломатичного корпусу та судових експертів Канади, які працюють у справі авіакатастрофи літака МАУ.
Мамедов повідомив, що відразу після трагедії Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення майна і порушення правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194, ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України).
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Учасники зустрічі обговорили подальші шляхи активізації співпраці між Україною і Канадою, що дозволить підвищити оперативність та якість розслідування авіакатастрофи.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій
- 8 січня в Ірані був збитий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 знаходилися 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великобританії.
- Президент Ірану Рухані визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- 9 червня стало відомо, що в Ірані у справі про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" обвинуваченими проходять шість осіб.
- 24 липня стало відомо, що дані з чорних ящиків збитого в Ірані пасажирського лайнера МАУ підтвердили факт зовнішнього втручання в роботу літака.
- 29-30 липня в Києві пройшов перший етап переговорів з Іраном щодо збитого українського "Боїнга". Головною темою став розмір компенсацій родичам загиблих в авіакатастрофі.
- 10 серпня Іран заявив, що не буде виплачувати компенсацію українській авіакомпанії МАУ за збитий над Тегераном пасажирський літак Boeing 737.
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