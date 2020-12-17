Учасники зустрічі домовилися активізувати співпраці між Україною і Канадою, що дозволить підвищити оперативність та якість розслідування авіакатастрофи.

Україна і Канада обговорили активізацію співпраці щодо розслідування авіакатастрофи літака МАУ рейсу PS752 в Ірані.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов провів онлайн зустріч з представниками правоохоронних органів, дипломатичного корпусу та судових експертів Канади, які працюють у справі авіакатастрофи літака МАУ.

Мамедов повідомив, що відразу після трагедії Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення майна і порушення правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194, ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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Учасники зустрічі обговорили подальші шляхи активізації співпраці між Україною і Канадою, що дозволить підвищити оперативність та якість розслідування авіакатастрофи.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій

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Автор: Юлія Янкевич