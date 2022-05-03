Гендиректор додав, що мінімальна товщина між поверхнею землі і стелею підземних тунелів становить 8 м.

Керівництво заводу" Азовсталь " в Маріуполі повідомило, що п'ять бомбосховищ на території підприємства здатні витримати пряме попадання ядерного боєзаряду.

Про це заявив генеральний директор ПрАТ "металургійний комбінат "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі в інтерв'ю BBC.

Він зазначив, що керівництво почало задумуватися про бомбосховища ще в 2014 році, коли Маріуполь потрапив під обстріл важкої артилерії. "Ми почали відновлювати бомбосховища, які залишилися з часів Радянського Союзу. І звернули увагу, що їх було 36 штук, і одночасно в них могли перебувати 12 006 осіб", - розповів він, додавши, що на заводі працювало 10 847 осіб. "Зрозуміли, що ми можемо з міста покликати людей, які прийдуть і будуть рятуватися", - розповів Цкітішвілі.

"Ми відкрили архіви... побачили, що на комбінаті... було 5 дуже потужних бомбосховищ, які витримували згідно з нормами радянського законодавства... попадання одного прямого ядерного удару. Вони могли витримати і врятувати людей", - розповів він.

Гендиректор додав, що мінімальна товщина між поверхнею землі і стелею підземних тунелів становить 8 м. Але за його словами, це комунікаційні тунелі, які є переходами між різними бункерами, а самі бомбосховища знаходяться глибше.

Цкітішвілі сказав, що співробітники заводу напередодні вторгнення Росії в Україну створили дуже великі запаси питної води і продовольства в бункерах, що дозволяє тривале проживання в них. Він переконаний, що це допомогло захисникам Маріуполя і цивільним вистояти під прямими бомбардуваннями російських окупантів.

Крім того, він сказав, що в даний час в підземних бомбосховищах заводу досі перебувають близько 300 цивільних осіб, серед них 30-40 – діти. Крім того, велика частина людей мають важкі поранення і їм потрібна кваліфікована медична допомога.

Цкітішвілі розповів, що ФСБ РФ намагалося допитувати співробітників меткомбінату, яких насильно депортували на територію, підконтрольну росіянам. Російські окупанти хотіли дізнатися у працівників заводу, де проходять комунікації бункерів і як влаштовані входи і виходи в бомбосховища. Однак, за словами Цкітішвілі, співробітники робили вигляд, що мали посади на таких щаблях, які не передбачали наявність пропуску на режимні об'єкти.

Ситуація навколо "Азовсталі"

У ніч на 3 травня російська авіація скидала потужні бомби на комбінат, а вдень окупанти почали штурм "Азовсталі". В результаті бомбардування загинули дві цивільні жінки.

2 травня військовослужбовці Нацгвардії України, що захищають Маріуполь, закликали міжнародне співтовариство і українське військово-політичне керівництво об'єднати зусилля з безпечної евакуації цивільних, поранених і тіл загиблих, а також сподіваються, що врятують гарнізон.

1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалося від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь". Сьогодні вдень автобусна колона з евакуйованими прибула в Запоріжжя.

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