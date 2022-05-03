В приміщенні школи №9 Маріуполя окупанти розпочали реєстрацію приватного житла.

У Маріуполі розпочалася реєстрація приватного житла з метою "легалізації" фактичного привласнення майна окупантами.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"В приміщенні школи №9 Маріуполя окупанти розпочали реєстрацію приватного житла. Формально - для визначення розміру компенсації за житло. Фактично - для проведення інвентаризації та "легалізації" фактичного привласнення майна окупантами", - написав він.

Як зазначив Андрющенко, окупанти для створення ілюзії законності можуть застосувати процедуру визнання майна безхазяйним або виморочним, яку вже успішно використали в Донецьку.

Що стосується державного та комунального майна, то, за інформацією радника мера Маріуполя, "окремим папером за підписом ватажка Пушиліна воно вже "вважається" власністю окупантів".

"Не дивно, що вони захоплюються прапором СРСР. Крадії і мародери. Нічого нового", - наголосив Андрющенко.

Евакуація з Маріуполя

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 1 травня, почалася евакуація цивільного населення, яке знаходилося в укритті підприємства "Азовсталь" в Маріуполі. Перша група приблизно з 100 осіб виїхала на підконтрольну територію. 2 травня вони прибули до Запоріжжя.

Вранці 2 травня в Маріуполі почалася друга хвиля евакуації. У мерії Маріуполя додали, що також є попередня домовленість про залучення, приєднання людей в Мангуші, в Бердянську і залучення колон з власного транспорту.

Як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, з бомбосховищ, розташованих на території "Азовсталі", вже вдалося вивести понад 100 осіб.

Зазначимо, що понад 30 тисяч маріупольців окупанти примусово депортували до Російської Федерації. Російські загарбники не отримують підтримки від населення, а потім вдаються до хитрощів: під приводом евакуації людей на підконтрольні Україні території — везуть їх у фільтраційні табори.