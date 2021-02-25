Лідер партії "5.10" Геннадій Балашов намагається приховати заборону на перетин кордону України шляхом введення громадськості в оману стосовно свого місця перебування.

Про це заявив політолог Віктор Таран.

За його словами, нині Балашов займається тим, що переконує всіх, що знаходиться в Стамбулі – "для цього 23 і 24 лютого він опублікував фотографії з типовими туристичними підписами, на яких демонструє, як йому приємно відпочивається".

"Однак є одне "але". Полягає воно в тому, що в ті ж 23 і 24 лютого Балашов виступив аж на 3 каналах!",- підкреслює Таран.

При цьому він наводить список каналів, в ефірах яких виступав Балашов - "спочатку в ефірі "Магнолія TV" він знову критикував мовний закон. Потім - на каналі "Наш "обговорював вирок Стерненку, і на завершення - просував свої ідеї й розмовляв з глядачами"4 каналу".

Водночас Таран звертає увагу на те, що Балашов маніпулює фотографіями, зробленими ними в Стамбулі на початку 2021 року.

"Балашов дійсно був у Стамбулі. Але на початку року. І фотографії, які він зараз публікує були зроблені саме тоді - придивіться до одягу, там навіть шкарпетки одні й ті ж", - йдеться в повідомленні.

Причину таких маніпуляцій Балашова Таран бачить у його бажанні "приховати заборону на виїзд з України через аліментне виконавче провадження".

"Але головне - він не може правильно скласти 2+2, щоб зрозуміти, що коли о 8.55 ти сидиш у прямому ефірі всеукраїнського каналу, а о 13.10 постиш, як обідаєш у Стамбулі - це помітять усі. І відразу зрозуміють, що ця відпустка - низькопробний фейк", - резюмує політолог.

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Автор: УНІАН