Художник зобразив дівчинку на руїнах однієї із зруйнованих багатоповерхівок.

Відомий на весь світ британський вуличний художник-анонім Бенксі підтвердив, що намалював малюнок у містечку Бородянка, яке знаходиться на Київщині.

Він зобразив дівчинку на руїнах однієї зі знищених російськими окупантами багатоповерхівок. Фото з графіті з'явилося в його Instagram, де він публікує виключно власні роботи.

Російські окупанти практично повністю зрівняли з землею ряд містечок на Київщині. Найбільше дісталося Бородянці – від колись тихого затишного передмістя столиці майже нічого не залишилося.

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Хто такий Бенксі: що про нього відомо

Бенксі - псевдонім всесвітньовідомого андерграундного художника графіті, політичного активіста та режисера, особа котрого не встановлена. Досі до кінця невідоме його справжнє ім’я.

Графіті Бенксі почали з'являтися на вулицях від початку 1990-х років. Нині його роботи оцінюються в мільйони доларів і значно збільшують вартість нерухомості, на якій розміщені. Бенксі малює свої сатиричні твори в багатьох містах світу.

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