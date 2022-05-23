За 38 днів, проведених під російською окупацією, тихе селище міського типу перетворилося на суцільні руїни й біль.

Російські вояки практично повністю зрівняли з землею ряд містечок на Київщині. Найбільше дісталося Бородянці – за словами влади, від колись тихого затишного передмістя столиці майже нічого не залишилося.

Фотокореспондент УНІАН побував у Бородянці і показує, як він виглядає через півтора місяця після звільнення

За 38 днів, проведених під російською окупацією, тихе селище міського типу в Київській області, що не має ніяких військових об'єктів, перетворилося на суцільні руїни й біль: окупанти майже повністю розбили житлові будинки, дитячі майданчики, сади, школи, парки.

Наразі у звільненому місті працюють рятувальники та правоохоронці. Голова Київської ОВА Олександр Павлюк раніше розповідав, що у Бородянці скоро відкриють модульне містечко для постраждалих від війни: воно складатиметься з 4 комплексів, до кожного з яких входять 22 модулі для проживання.

До повномасштабного вторгнення РФ в Бородянці проживало трохи більше ніж 13 тис. осіб. Скільки зараз – невідомо. Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Бородянці ще більше жертв російських окупантів, ніж у Бучі.

Всього в Київській області вже встановили понад 1300 убитих цивільних російськими військами, більшість з яких розстріляні. Раніше видання NYT опублікувало відеодокази страти вісьмох чоловіків у Бучі російськими десантниками та ідентифікував особи жертв.

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