Середньостатистичний українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів на рік.

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли про небезпечні наслідки використання поліетиленових пакетів та дали українцям декілька порад, які зможуть полегшити відмову від них у повсякденному житті.

Так, для побутових потреб середньостатистичний українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів на рік. Про це повідомляють на офіційній сторінці МОЗ у Facebook.

"Для повного розкладання поліетиленового пакетика потрібно від 200 до 400 років. Але й тоді він не є безпечним, адже разом із водою і продуктами харчування в організм людини потрапляє мікропластик та/або компоненти розпаду пластику, які мають токсичну дію, впливають на всі системи організму", - розповідають у відомстві.

Зокрема, за даними МОЗ, у виробництві поліетилену використовується надзвичайно токсичний свинець. Продукти, що лежать у пакеті, швидше псуються, на них розвивається пліснява. При заморожуванні поліетилену з нього виділяються токсини. У відомстві нагадали, що небезпечно також розігрівати напівфабрикати в пакованні, адже під дією високої температури з пластику виділяється токсичний газ формальдегід.

Читайте такожЗаборона на пластикові пакети стосуватиметься не всіх: де все залишиться як і раніше"Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років викликало ріст ендокринологічних та онкологічних захворювань від хімічних речовин (ендокринних руйнівників), що містяться в ньому", - зазначили у МОЗ.

Так, до основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду.

"Наукові дослідження виявили, що з дією цих речовин пов’язані збільшення кількості вроджених дефектів, раннє статеве дозрівання, безпліддя, проблеми репродуктивного здоров’я, онкологія, ожиріння й неповедінкові порушення", - попереджають у МОЗ.

Крім того, що наслідки виробництва та споживання пластику призводять до негативного впливу на навколишнє середовище, за даними відомстав, вони ще сприяють загостренню хронічних захворювань, виникнення серцево-судиних та психічних порушень.

У МОЗ зазначають, що повністю відмовитися від пластику в глобальних масштабах неможливо, але закликають максимально обмежити його використання у побуті. У відомстві радять:

Уникайте використання пакетиків там, де можна обійтися без них, або завжди носити із собою багаторазові альтернативи з тканини.

Такі продукти, як крупи, макарони можна купувати на вагу, зважувати в мішечках із тканини, а зберігати — у скляному посуді.

Харчову плівку краще замінити багаторазовими пластиковими боксами.

Краще відмовитися від пластикового одноразового посуду, а стаканчики для кави замінити на багаторазові

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Перший етап заборони на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів в Україні стартував 10 грудня.

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Автор: Екатерина Малюга