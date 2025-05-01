Причини цього рішення не розкривають.

Мережа ресторанів McDonald’s в Україні офіційно оголосила про вилучення з меню одного з найпопулярніших бургерів - Біг Тейсті.

Відповідна заява була опублікована на офіційні Instagram-сторінці мережі в четвер, 1 травня. Про причини такого рішення не повідомляється. На офіційному сайті McDonald’s Україна Біг Тейсті ще присутній у меню , але, ймовірно, це тимчасово:

"Біг Тейсті йде. Дякуємо, що любили його так само, як і ми. Не пропустіть шанс скуштувати неймовірно смачний та соковитий Біг Тейсті ще раз… а можливо і два".

У коментарях люди шкодують про таке рішення мережі. Тим часом на OLX вже з'явилися повідомлення про продаж коробок від Біг Тейсті за значні суми.

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Бургер Біг Тейсті

Це один із найвідоміших бургерів мережі McDonald’s, який відзначається великим розміром та соковитим смаком. Він став культовим серед фанатів фаст-фуду й має свою віддану аудиторію.

Головні інгредієнти: яловичина, плавлений сир "Емменталь", скибочки помідора, листя салату, смажена цибуля, соус Біг Тейсті та сіамська булка з кунжутом.

Останні новини McDonald’s

Нагадаємо, на початку повномашстабної війни McDonald’s оголосив про тимчасове припинення роботи всіх ресторанів у Росії.

Вже у травні 2022 року компанія повідомила про остаточний вихід з ринку Російської Федерації після понад 30 років присутності. Замість нього росіяни відкрили "Вкусно - и точка".

Нещодавно російські ЗМІ повідомили про наміри мережі повернутися до Росії, однак компанія вже спростувала це.

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