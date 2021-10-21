Більш як половина українців вважає, що їхнє матеріальне становище за часів правління президента Володимира Зеленського погіршилося.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження на тему: "Суспільно-політичні настрої населення України: вибори до Верховної Ради та оцінка економічної ситуації", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 15-18 жовтня.
Як показало опитування, 55,5% громадян вважають, що фінансове становище їхніх родин за останні два роки погіршилося. Про покращення сказали 10,7% респондентів, а ще 32,9% стверджують, що нічого не змінилося.
Відповідаючи на запитання про головну причину економічної кризи серед запропонованих чотирьох варіантів 42,1% респондентів обрали варіант "високий рівень корупції", 31,2% – "некомпетентність влади". Про пандемію коронавірусу говорять 12,1%, а про війну на Донбасі – 8,5%.
Читайте також"Просто у компанії розмовляють російською": киянину відмовили у співбесіді, бо він – україномовнийОпитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, загалом опитано 1,2 тис. респондентів в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%; 2,7% для показників, близьких до 25%; 2,1% - для показників, близьких до 12%; 1,4% - для показників, близьких до 5%.
Нагадаємо, як показало опитування, на думку 44,9% респондентів, нинішня влада не відрізняється від попередньої.