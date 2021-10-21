Лише кожен десятий зазначив про покращення рівня життя за останні два роки.

Більш як половина українців вважає, що їхнє матеріальне становище за часів правління президента Володимира Зеленського погіршилося.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження на тему: "Суспільно-політичні настрої населення України: вибори до Верховної Ради та оцінка економічної ситуації", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 15-18 жовтня.

Як показало опитування, 55,5% громадян вважають, що фінансове становище їхніх родин за останні два роки погіршилося. Про покращення сказали 10,7% респондентів, а ще 32,9% стверджують, що нічого не змінилося.

Відповідаючи на запитання про головну причину економічної кризи серед запропонованих чотирьох варіантів 42,1% респондентів обрали варіант "високий рівень корупції", 31,2% – "некомпетентність влади". Про пандемію коронавірусу говорять 12,1%, а про війну на Донбасі – 8,5%.

Читайте також"Просто у компанії розмовляють російською": киянину відмовили у співбесіді, бо він – україномовнийОпитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, загалом опитано 1,2 тис. респондентів в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%; 2,7% для показників, близьких до 25%; 2,1% - для показників, близьких до 12%; 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, як показало опитування, на думку 44,9% респондентів, нинішня влада не відрізняється від попередньої.

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Автор: Дмитро Хилюк