Майже половина українців вважає, що нинішня влада така сама, як і попередня.

До парламенту з високою вірогідністю потрапили б "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя", якби вибори відбулися наступної неділі.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження на тему: "Суспільно-політичні настрої населення України: вибори до Верховної Ради та оцінка економічної ситуації", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 15-18 жовтня.

Згідно з результатами дослідження, відносно найвищу підтримку мають чотири партії: "Європейська солідарність" (яку підтримали 13,9% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (відповідно 13,7% і 15,5%), "Батьківщина" (12% і 13,6%) та "ОПЗЖ" (11,5% і 13%).

За ними йдуть партії "Сила і честь" (7,6% і 8,6%), "Наші" (5% і 5,7%), Радикальна партія Олега Ляшка (4,9% і 5,6%), "Українська стратегія Гройсмана""(4,9% і 5,6%). Партію "ВО "Свобода" готові підтримати відповідно 3,9% і 4,4% опитаних. Інші партії підтримали небагато респондентів.

Читайте такожВперше за рік: ЗМІ дізналися деталі таємної зустрічі Зеленського та КличкаВідповідаючи на запитання, хто є опозицією до нинішньої влади, серед чотирьох парламентських партій найбільше респондентів головною опозицією до влади називали "ЄС" (27,2%) і "ОПЗЖ" (24,3%). Ще 17,5% респондентів назвали "Батьківщину". Про партію "Голос" згадали 4,4% опитаних.

Крім того, як показало опитування, на думку 44,9% респондентів, нинішня влада не відрізняється від попередньої. Водночас 29,9% вважають теперішню владу гіршою за попередню, а 22%, навпаки, вважають теперішню владу кращою.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів, загалом опитано 1,2 тис. респондентів в усіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%; 2,7% для показників, близьких до 25%; 2,1% - для показників, близьких до 12%; 1,4% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Дмитро Хилюк