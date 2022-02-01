Понад 70% таких повідомлень надходять із Росії та ОРДЛО, а 10% - з Білорусі.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що з початку року зафіксовано понад тисячу повідомлень про замінування близько 10 тис. об'єктів по всій Україні. Більшість з них надходили із Росії та ОРДЛО.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"На сьогодні з початку року маємо близько тисячі повідомлень про замінування, які стосувалися близько 10 тис. об’єктів по всій Україні", - зазначив Монастирський.

Читайте такожВ Україні виявили мережу терористів "ЛНР", що готували низку терактів (відео)За його словами, такі дії правоохоронці визначають як елемент гібридної війни

"Щодо самих аспектів мінувань, звичайно це організоване явище… Звичайно, ми розуміємо, звідки надходить загроза, адже понад 70% IP-адрес електронних пошт, з яких надходять повідомлення, і телефони, з яких ці повідомлення надходять, - це Російська Федерація, ОРДЛО. І 10% - з Республіки Білорусь", - повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше у Службі безпеки України також заявили, що за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія.

Вас також можуть зацікавити новини: