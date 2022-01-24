Школярів через це перевели на дистанційну форму навчання.

У Кривому Розі правоохоронцям надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл міста.

Про це повідомляє сайт "Перший Криворізький".

Школярів через це перевели на дистанційну форму навчання.

"Сьогодні, 24 січня, надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл Кривого Рогу", - йдеться в повідомленні.

Також там зазначили, що для безпеки дітей і співробітників в місті було прийнято рішення про те, що школи сьогодні працювати не будуть.

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Видання повідомило, що ще 13 січня почали надходити повідомлення про мінування навчальних закладів міста і ТРЦ і всі вони виявилися помилковими. Через ці повідомлення школи міста перевели на дистанційну форму навчання до 21 січня, але з сьогоднішнього дня заняття в школах повинні були проходити в звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, раніше співробітники Служби безпеки України спільно з іншими правоохоронцями встановили і затримали чоловіка, який здійснив серію "мінувань" у Мелітополі.

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