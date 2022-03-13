Така ситуація демонструє світові, що в країні надалі процвітає корупція.

"Бізнес" із проходженням кордону військовозобов’язаними на Закарпатті за тіньовим оборотом досягнув вже промислових масштабів.

Про це повідомив екс-народний депутат, депутат Мукачівської міськради Віктор Балога на сторінці в Facebook.

За його словами, щодня сотні чоловіків усупереч чинному воєнному стану за немалі гроші переходять кордон із країнами ЄС.

"Мало того, що така ситуація - це моральне дно, так ще й демонструє світові, що в країні надалі процвітає корупція... Цей, майже легальний схематоз на кордоні, сіє зневіру в майбутнє нашої країни серед звичайних людей та героїв, які зі зброєю в руках її захищають", - наголосив Балога.

Він переконаний, що влада має діяти максимально жорстко не тільки з тими, хто тікає, а насамперед з тими, хто їм у цьому допомагає.

Також депутат звернув увагу на те, що на Закарпатті на штрафмайданчиках знаходиться понад триста конфіскованих позашляховиків й інших автомобілів, яких не вистачає ЗСУ.

"Вважаю те, що їх до сьогодні не направили до армії не просто халатністю, а саботажем та кримінальним злочином відповідальних осіб області", - наголосив Балога.

Як повідомляв УНІАН, після російського військового вторгнення до України 24 лютого 2022 року в країни запровадили воєнний станий, який среде іншого передбачає заборону чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, виїжджати за межі нашої держави.

Втім, деякі винахідливі українці не полишали спроб виїхати за кордон і після цього. Так, 7 березня на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який ховався від паспортного контролю під речами в багажнику Lexus. За кермом авто була його дружина.

8 березня на кордоні з Молдовою затримали групу з 8 чоловіків призовного віку. Вони намагалися незаконно перетнути кордон. Серед них – син та онук Софії Ротару.

12 березня 2022 року у пункті пропуску "Могилів-Подільський" (кордон з Молдовою) прикордонники відмовили у виїзді з України чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували (тобто звільнили від проходження військово служби) через вагітність та важкі пологи.

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