Найчастіше українці відповідали, що могли б взяти участь в акціях протесту через значне підвищення тарифів на комунальні послуги та цін на найнеобхідніше, невиплату зарплат, низький рівень зарплати та проти злочинності і беззаконня.

Близько 40% українців готові взяти участь у мітингах та демонстраціях.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 13,9% упевнені, що візьмуть участь у мітингах та демонстраціях, 25,9% - скоріше за все візьмуть участь, 13,1 - скоріше за все не братимуть участі, 34,6% - упевнені, що не братимуть участі, 12,6% - важко відповісти.

Крім того, 18,4% опитаних готові взяти участь у страйках, у той час, коли 69,6% - не готові.

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Водночас, підтримати бойкот (відмову від виконання рішень адміністрації, органів влади) готові майже 18%, не будуть цього робити - 70%.

Взяти участь у блокуванні руху на дорогах та залізницях готові близько 16% опитаних, не готові - 73%, а у вуличних заворушеннях готові взяти участь 6%, не готові - 84%.

За даними опитування, найчастіше українці відповідали, що могли б взяти участь в акціях протесту через значне підвищення тарифів на комунальні послуги (36%) та цін на найнеобхідніше (33%), невиплату зарплат (23%), низький рівень зарплати та проти злочинності і беззаконня (по 21%).

Також 15% респондентів готові взяти участь в акціях на захист прав людей, чиї права були порушені, а 14,5% - проти здачі владою національних інтересів у конфлікті з Росією.

Результати дослідження свідчать про те, що в акціях протесту проти свавілля місцевої влади готові взяти участь 13% опитаних, проти масового скорочення робочих місць, проти зняття мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення та проти тиску влади на учасників АТО і патріотично налаштованих громадян - по 12%.

Своєю чергою, по 11% опитаних готові взяти участь в акціях на підтримку вимоги імпічменту президента України та проти зміни чи згортання курсу України на європейську інтеграцію, а понад чверть громадян (29%) не взяли б участь в акціях протесту у жодному випадку.

"Загалом відносна більшість українців (44%) вважають, що в разі значного погіршення умов життя краще вийти на вулицю з протестом. Чверть опитаних (24%) вважають за краще терпіти матеріальні труднощі заради збереження в країні порядку, а близько третини респондентів (31,4%) не визначилися з відповіддю", - зазначають соціологи.

Як проводилося опитування

Соціологічна служба Центру Разумкова з 5 по 9 березня провела дослідження.

Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Криму і Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Антоніна Доломанжи