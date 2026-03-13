'Дія' оновила правила бронювання робітників

Тепер фахівці можуть почати роботу, навіть якщо їхній статус ще не врегульований.

З’явилися оновлені правила бронювання працівників для критично важливих підприємств у державному мобільному застосунку "Дія".

"Оновлюємо правила бронювання для оборонного сектору та критично важливих для ЗСУ підприємств. Фахівці тепер можуть почати роботу, навіть якщо їхній статус ще не врегульований", – ідеться у повідомленні пресслужби "Дії".

Як повідомляється, на порталі можна оформити тимчасове бронювання працівника терміном до 45 днів. Протягом цього часу фахівець матиме можливість впорядкувати свої облікові дані, а підприємство – забезпечити безперервність роботи.

Скористатися послугою можуть:

підприємства оборонки;

підприємства, які критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ;

філії цих підприємств.

Важливо, щоб підприємство було внесене до Єдиного переліку критично важливих. Заяву може подати керівник, підписант або уповноважена особа.

Щоб подати заяву, треба:

Авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП (Кваліфікований електронний підпис). Вибрати послугу "Бронювання працівників". Підтвердити дані про компанію та свою роль. У розділі "Інформація про працівників" вибрати категорію "Працівники із порушенням військового обліку" (важливо, щоб працівник перебував на військовому обліку). Вказати дані працівників та дату початку трудових відносин (не раніше ніж за 45 днів до сьогодні). Підписати заяву.

Статус заяви можна буде переглянути в особистому кабінеті, а результат буде надіслано на вашу електронну пошту. Бронювання дійсне протягом 45 календарних днів від дати початку трудових відносин.

Бронювання від мобілізації в Україні – останні новини

З кінця 2025 року в українській системі бронювання від мобілізації відбулися значні зміни. Тимчасові послаблення, запроваджені в грудні, суттєво розширили перелік осіб, які могли отримати відстрочку.

Проте з 1 лютого 2026 року правила знову оновили. Зміна стосується мінімального порогу заробітної плати працівника.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про повну відстрочку від мобілізації для працівників енергетичних і комунальних підприємств, задіяних у ліквідації наслідків російських ударів.

