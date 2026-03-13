'Дія' оновила правила бронювання робітників

З’явилися оновлені правила бронювання працівників для критично важливих підприємств у державному мобільному застосунку "Дія".
"Оновлюємо правила бронювання для оборонного сектору та критично важливих для ЗСУ підприємств. Фахівці тепер можуть почати роботу, навіть якщо їхній статус ще не врегульований", – ідеться у повідомленні пресслужби "Дії".
Як повідомляється, на порталі можна оформити тимчасове бронювання працівника терміном до 45 днів. Протягом цього часу фахівець матиме можливість впорядкувати свої облікові дані, а підприємство – забезпечити безперервність роботи.
Скористатися послугою можуть:
- підприємства оборонки;
- підприємства, які критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ;
- філії цих підприємств.
Важливо, щоб підприємство було внесене до Єдиного переліку критично важливих. Заяву може подати керівник, підписант або уповноважена особа.
Щоб подати заяву, треба:
- Авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП (Кваліфікований електронний підпис).
- Вибрати послугу "Бронювання працівників".
- Підтвердити дані про компанію та свою роль.
- У розділі "Інформація про працівників" вибрати категорію "Працівники із порушенням військового обліку" (важливо, щоб працівник перебував на військовому обліку).
- Вказати дані працівників та дату початку трудових відносин (не раніше ніж за 45 днів до сьогодні).
- Підписати заяву.
Статус заяви можна буде переглянути в особистому кабінеті, а результат буде надіслано на вашу електронну пошту. Бронювання дійсне протягом 45 календарних днів від дати початку трудових відносин.
Бронювання від мобілізації в Україні – останні новини
З кінця 2025 року в українській системі бронювання від мобілізації відбулися значні зміни. Тимчасові послаблення, запроваджені в грудні, суттєво розширили перелік осіб, які могли отримати відстрочку.
Проте з 1 лютого 2026 року правила знову оновили. Зміна стосується мінімального порогу заробітної плати працівника.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про повну відстрочку від мобілізації для працівників енергетичних і комунальних підприємств, задіяних у ліквідації наслідків російських ударів.