'Нехай платять у білу': нардеп розповів, як може змінитися бронювання від мобілізації

Він виступає за "обнулення" довідок про інвалідність.

На сьогодні кожна бригада ЗСУ недоукомплектована, а примусова мобілізація не має ефекту, тому потрібні нестандартні рішення, зокрема, щодо бронювання. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

"Багато чоловіків, які не мають бронювання, звісно, ховаються від працівників ТЦК і самі добровільно не йдуть до ТЦК і не оновлюють свої дані. І зрозуміло, що рано чи пізно ЗСУ, Сухопутні війська змушені будуть якимось чином діяти. І кількість категорій заброньованих чоловіків на кожному підприємстві будуть переглядати: як відсоток тих, кого можна забронювати", - додав він.

За його словами, і в уряді, і в Міноборони говорять, що треба переглядати це питання, адже кількість заброньованих чоловіків в Україні достатньо висока. При цьому додав, що це поки що на рівні обговорення.

Нагорняк зазначає, що важче дотягнутися до ухилянтів, які ховаються по підвалах чи квартирах, тому працівникам ТЦК простіше прийти на підприємство, де всі ідентифіковані.

"Але тут палиця з двох кінців: і на підприємстві потрібна ця людина, і для захисту України вона потрібна. І тут уже потрібно якось визначатися", - додав він.

Нагорняк вважає, що потрібно підійти по-новому до питань щодо довідок про інвалідність та щодо економічного бронювання:

"На мою особисту думку, ми маємо зробити дві речі. Перше - це обнулити абсолютно всі без винятку довідки про інвалідність. Єдиний виняток зробити для людей, які з 2014 року воювали і отримали поранення та інвалідність. Цю категорію людей не чіпати. А всі інші категорії перевірити на профпридатність. Тому що ні для кого не секрет, що 98% цих довідок - куплені. Ми маємо бути чесними самі перед собою".

За його словами, малоймовірно, що ті, хто купив такі довідки, підуть до ЗСУ, а скоріше зроблять все для того, щоб знову собі таку довідку купити. "Перед цим вони віддали 10 тисяч доларів, а тут віддадуть хабар у двадцять тисяч і куплять таку ж довідку. Тому оптимальний варіант - запропонувати їм можливість економічного бронювання", - вважає нардеп.

Нагорняк каже про доцільність зробити спецрахунок, на який заходитимуть гроші від економічного бронювання, а потім з нього брати кошти для проведення мотиваційної рекрутингової кампанію, щоб люди, які приходять самостійно на службу, могли отримати одразу перші "вхідні" гроші: 5 тисяч доларів чи 10 тисяч. Депутат вважає, що ті, хто бажає отримати офіційну відстрочку від служби в ЗСУ має платити за це. Він додав:

"Але нехай платять "у білу". І спокійно пересуваються Україною та виїжджають за її межі. А ті, хто такої можливості не має, але є бажання йти захищати країну, повинні мати хорошу мотивацію від держави".

При цьому нардеп визнає, що такий підхід в суспільстві може бути сприйнятий як несправедливий і скажуть, що багаті не служать, а бідні мають служити.

"Так воно і є. Все одно ті, хто має гроші, вони відкупилися і по Києву сьогодні їздять на дорогих автівках за 100 тисяч доларів і більше. Ходять по ресторанах, займаються в спортивних залах. І у всіх довідки. Кого не зупиниш і не запитаєш - у нього є довідка про інвалідність: або його, або дружини чи батьків. Тут ніякого секрету немає. Ми ж усі прекрасно бачимо чоловіків на вулицях, що вони не інваліди, у них просто куплені такі документи. Треба все це ліквідувати і запропонувати їм "місячник". Як є "місячник" добровільної здачі зброї, так само і тут. Але з розумною і достатньо недешевою опцією оплатити свою відстрочку офіційно. А за ці гроші намагатися через рекрутинг залучати людей до ЗСУ", - вважає Нагорняк.

Бронювання від мобілізації

Як повідомляв УНІАН, бронювання - це особлива відстрочка від мобілізації, що надається працівникам сфер, важливих для економіки та оборони країни. Вона потрібна для того, щоб зберегти роботу стратегічно важливих підприємств під час війни. Поки діє така відстрочка, співробітника не можуть призвати на фронт. Однак отримати її буває непросто, особливо в компаніях, які можуть забронювати лише 50% працівників.

Юрист розповідав УНІАН, що бронь від мобілізації надається працівникам важливих і незамінних для функціонування структур.

