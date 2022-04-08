Він зазначив, що поки повертатися в Бучу небезпечно, оскільки йде розмінування території і відновлення роботи інфраструктури.

У місті Буча під Києвом в результаті ударів окупантів була виведена з ладу тягова підстанція, пошкоджені резервуари чистої води, знищені практично всі станції, які забезпечували зв'язок.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповів Мер Бучі Анатолій Федорук.

"Не можна говорити, що снаряди випадково влучали саме в об'єкти критичної інфраструктури. Першою була виведена з ладу тягова підстанція, яка, фактично, живила і залізницю, і місто – вона перебувала в самому серці нашого міста, так історично склалося. І вона повністю розбита, зруйнована. Резервуари чистої води, які в лісистій місцевості, також відразу отримали пошкодження. Ми навіть під час окупації намагалися їх ремонтувати, давати хоча б мінімальний тиск води, щоб наші громадяни могли споживати воду, наскільки це можна було робити в тих умовах. Всі, практично, станції, які забезпечували зв'язок, були відразу знищені - тобто, ворог свідомо здійснював ці обстріли. Практично ми залишалися без зв'язку, без світла, без води в цих умовах. Я сходив в парк, подивився на нього і ніяк не можу зрозуміти: ось кого російська армія там шукала? - Навіщо було руйнувати дитячі майданчики, атракціони, інфраструктуру парку? Знівечили практично все!", - розповів про масштаби руйнувань мер.

Крім того, за словами Федорука, в місті близько 20% багатоповерхівок зруйновані і не підлягають відновленню, а в приватному секторі це десь 150-160 житлових будинків, які згоріли. "Я зараз не рахую пошкоджень від мін, осколків, вибиті вікна, двері...", - уточнив мер.

Також Федорук зазначив, що під час окупації в місті залишалися 3700 жителів. "У населених пунктах, що входять в нашу громаду, практично 80% жителів залишилися, тому що не мали можливості виїхати. Люди більше місяця перебували в підвалах, жили фактично під обстрілами, вони потребують медичної та психологічної допомоги. І фахівці на сьогоднішній день працюють над тим, щоб її забезпечити", - розповів він.

Федорук звернувся до жителів міста і сказав, що поки рано повертатися, оскільки значний відсоток території ще становить небезпеку. "Але разом з тим звертаюся до громадян нашого міста, які працювали на підприємствах критичної інфраструктури – ви нам потрібні! Тому що, відновивши інфраструктуру, потрібен хтось, хто буде вводити її в експлуатацію", - підкреслив мер Бучі.

Також Федорук сказав, коли жителі Бучі можуть повернутися в місто. За його словами це може статися через півтора тижні.

"Думаю, тижня півтора нам буде достатньо, щоб відновити життєдіяльність міста. Хоча обсяг колосальний. Поки ми тільки підраховуємо обсяги втрат, які отримала Буча. Про якусь фінальну цифру мова поки не йде. Це колосальні кошти. Але ми обов'язково все відбудуємо", - підсумував Федорук.

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