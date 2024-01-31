За його словами, якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, то в такому випадку викликається поліція, або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють.

Начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві Володимир Новосядлий заявив, що не можна "пакувати" людей у буси, бо таких повноважень у співробітників центрів комплектації відповідно до законодавства немає.

В інтерв'ю "Вечірньому Києву" він зазначив, що співробітники ТЦК можуть зупинити людину на вулиці або на блокпості.

"Представники ТЦК можуть пропонувати особі або пройти, або проїхати, щоб уточнити тут і зараз облікові дані в ТЦК. Питання щодо затримання осіб належить до компетенції Національної поліції", - пояснив Новосядлий.

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За його словами, якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, то в такому випадку викликається поліція, або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють.

"Далі складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося. Затримати особу може національна поліція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законодавство не надає", - додав він.

Новосядлий підкреслив, що уточнення даних є обов'язком громадян під час дії воєнного стану.

"Ніхто нікого нікуди не повинен тягнути. У свідомості кожного громадянина має бути розуміння того, що потрібно виконувати свої обов’язки. У нас вже майже два роки минуло від початку повномасштабного вторгнення, але велика кількість осіб досі не уточнили свої дані. Не задача ТЦК займатися розшуковими діями і якось витягувати громадянина з квартири, роботи чи іншого місця. Це обов’язок громадянина прийти й уточнити свої дані. Якщо він не підлягає мобілізації, то нехай надасть необхідні документи", - пояснив він.

Робота ТЦК в Україні - думки

Президент Володимир Зеленський наголосив, що очікує від військових "закону про справедливу мобілізацію".

"Я б хотів, щоб це був комплексний справедливий законопроект… Їхнє завдання сьогодні - це зробити. Ніхто не говорить, що це популярне рішення чи не популярне. Але мені здається, важливо, щоб військові разом з Міністерством оборони підготували справедливу відповідь на це питання", - зазначив він.

Крім того, на запитання щодо відеороликів в інтернеті, на яких чоловіків на вулиці із застосуванням сили забирають військові, Зеленський зауважив, що такі випадки - це "дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів".

"Але тут я хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі? Так, є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони не повинні цього робити", - сказав президент.

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