Начальник Одеського управління Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Олександр Авдєєв у своєму блозі розкритикував спроби Кабміну перезапустити під новим керівництвом «тріо» нових контролюючих містобудівну діяльність органів замість ліквідованої ДАБІ.

Він упевнений: вийти із ситуації, коли в країні вже більше півроку по суті немає легітимного регулятора будівельної галузі, можна тільки наділивши місцеві адміністрації всіма повноваженнями для самостійного контролю.

Він нагадав, що дана ситуація виникла у сфері містобудівного контролю після прийняття рішення про ліквідацію ДАБІ. При цьому через недостатність опрацювання процесу реформування старому органу довелося продовжувати роботу. У свою чергу Державна інспекція містобудування, Державна Сервісна служба містобудування та Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні, які мали замінити ДАБІ, так і не розпочали роботу. Тим часом у правоохоронців, у тому числі СБУ, виникло безліч питань як до співробітників ДАБІ, які видавали дозволи на будівництво часто взагалі без підстав.

«Замість «ліквідації корупційного кліща», як назвав ДАБІ президент Зеленський, в будівельній галузі виникла анархія. Для забезпечення хоча б якогось порядку місцевій владі доводилося вигадувати механізми із залученням поліції, прокуратури та навіть журналістів, - пише глава одеського ДАБК. - Якщо підвести проміжний підсумок, то з правової точки зору, результат всієї цієї чехарди наступний: скоріш за все, ліквідація ДАБІ буде визнана незаконною, а нові органи залишаться в підвішеному стані на невизначений термін», - вважає Олександр Авдєєв.

Він додає, що і діяльність ДАБІ, починаючи з березня не може вважатися легітимною. І кримінальні справи рано чи пізно завершаться якщо не вироками, то рішеннями не на користь ДАБІ та суб'єктів, які отримували дозволи й вводили об'єкти в експлуатацію.

Саме тому єдиним розумним кроком бачиться передача повноважень ДАБІ в міські ДАБК, які, слідуючи логіці децентралізації, могли б стати повноцінними наступниками центральних контролюючих органів і до того ж дозволили б містам самостійно визначати свій вигляд.

Асоціація міст України, чию позицію також наводить голова Одеського ДАБКу, вже висунула до Кабміну претензію з приводу порушення не тільки курсу на децентралізацію, а й чинних законів «Про регулювання містобудівної діяльності» і «про центральні органи виконавчої влади».

«Повноваження вирішувати долю міст повинні належати самим містам. В особі законних представників міської громади - депутатів міської ради. Сьогодні міські структури видають і відбирають дозволи тільки на найпростіші будівельні роботи – класу СС1 і СС2. Їхні права повинні бути розширені», - резюмував Авдєєв.

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Автор: УНІАН