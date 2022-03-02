Військова обласна військова адміністрація просить зробити це протягом найближчої доби.

Згідно з наказом Львівської обласної Військової адміністрації від 2 березня, громадянам України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули до Львівської області у зв'язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з'явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік.

Про це у своєму Telegram-каналі передавати мер міста Львів Андрій Садовий.

Повідомляється, що на час воєнного стану в Україні такі накази військових адміністрацій обов'язкові до виконання.

Нагадаємо, нещодавно мер Львова Андрій Садовий сказав, що востаннє таке навантаження на Львівський вокзал, як зараз, було під час Другої світової війни. Він також розповів, що людей, які приїжджають до Львова з інших міст, розселяють, зокрема, в студентських гуртожитках і в спортзалах шкіл.

Вас також можуть зацікавити новини: