У Генштабі наголошують, що військові частини не мають самостійно навчати солдатів, адже "це їм не властиво, це не їхня задача".

Військові частини не можуть самостійно проводити базову військову підготовку новобранців, бо на це є низка причин.

За словами співрозмовника видання NV, не кожна військова частина має власний полігон та відповідну навчально-матеріальну базу.

Також при проведенні навчань в окремих підрозділах буде неможливо проконтролювати якість такої підготовки новобранців. У Генштабі наголосили, що військові частини не мають самостійно навчати солдатів, адже "це їм не властиво, це не їхня задача".

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Зазначається, що навчання новобранців потребує додаткового ресурсу, тож це вплине на виконання інших завдань та відволікатиме військових.

У Генштабі визнали, що деякі підрозділи мають можливості та ресурси для проведення БЗВП, проте вважають неправильним дозволяти таке навчання вибірково.

При цьому у Генштабі не відмовляються від проведення короткої підготовки військових в окремих підрозділах. Так, для відновлення боєздатності до підрозділів можуть направляти мобільні групи з центрів, які безпосередньо займаються підготовкою військових.

Там зазначили, що використання мобільних груп для прийняття іспитів чи допомоги у навчанні, зменшує спроможності навчальних центрів, бо на інструкторів припадає більше людей та понижується якість навчання.

Підготовка військових в Україні

В українських військових академіях вивчають досвід війни на Донбасі та повномасштабного конфлікту з РФ. Втім, цьому навчають фахівці без бойового досвіду.

Про це розповів український командир, полковник Євген "Адам" Межевікін. За його словами, військовий досвід майбутнім офіцерам повинні передавати люди, які безпосередньо брали участь у боях, а "не читають про них з брошур і підготовлених матеріалів".

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