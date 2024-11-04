Він додав, що підготовка за кордоном важлива, але має низку перепон, які легко подолати в Україні.

В українських військових академіях вивчають досвід війни на Донбасі та повномасштабного конфлікту з РФ. Втім, цьому навчають фахівці без бойового досвіду.

Про це в інтерв'ю Сергію Жадану розповів український командир, полковник Євген "Адам" Межевікін. За його словами, військовий досвід майбутнім офіцерам повинні передавати люди, які безпосередньо брали участь у боях, а "не читають про них з брошур і підготовлених матеріалів".

"Це було б круто, це було б здорово. Тут потрібно комплексно підійти. Коли досвід просто розсилається у вузи - не всі його розуміють і не повністю можуть викладати. Ми намагаємося вплинути на те, щоб таких випадків більше не повторювалося, коли досвід, який надсилають, не використовують під час навчання курсантів. Потрібно мотивувати, створити соціальні умови. Скажімо, я живу в Житомирі, а мені пропонують викладати в Дніпрі. Я залюбки поїду, але я повинен розуміти, що буду десь жити, можу туди привезти сім'ю. Це і про навчальні центри так само", - зазначив "Адам".

Відео дня

Офіцер повідомив, що навчання за кордоном пройшли понад 100 тисяч українських військових. Підготовка за кордоном допомогла українській армії потужно на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Втім, "Адам" зізнався, що існує багато перепон за кордоном, які не дають можливості провести таку підготовку, як у нас.

"У них дуже підвищений рівень заходів безпеки. Я коли проводив навчання, для мене було обов'язково провести не просто стрільби в русі, зі зміною позиції, а стрільби всіма видами зброї, які є в підрозділі: із залученням мінометів, танків, протитанкових артилерій, АГС. З наступом, закріпленням і відходом. І все це з бойовою стрільбою, і все це через голову. Щоб хоча б якийсь елемент цього провести за кордоном, потрібно було багато місяців роботи. Там багато хто не може дозволити собі стрільбу в русі нестабілізованою зброєю. Для них це нонсенс. А ми використовуємо, люди повинні вміти це, тому що вони це роблять в бою. Він не буде зупинятися на своєму М113, щоб зробити декілька пострілів", - сказав Межевікін.

Підготовка українських військових - останні новини

Раніше високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить свою тренувальну місію, яка забезпечує підготовку українських військовослужбовців, ще на два роки. За його словами, наразі українські військові "перебувають під великим тиском по всій лінії фронту".

Водночас військовий Станіслав Бунятов зазначив, що в українських центрах підготовки бійців не вистачає інструкторів та бракує часу. Він розповів, що крім центрів, бійці проходять підготовку ще в підрозділах, проте там часу для підготовки ще менше ніж у навчальних центрах.

Вас також можуть зацікавити новини: