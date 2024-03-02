Правопорушниками виявилися громадяни віком від 24 до 28 років.

Четверо громадян Ізраїлю 29 лютого вчинили стрілянину на вулицях Умані (Черкаська область). Нацполіція затримала порушників за дрібне хуліганство і вимагає, щоб вони негайного повернулися до своєї країни до 4 березня. Про це інформує Поліція Черкаської області.

Зазначається, що до поліції звернулися місцеві мешканці, які повідомили, що на вулиці під час руху автомобіля Toyota Sienna іноземці влаштували стрілянину.

"Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи, вивчили записи камер відеоспостереження, розташованих в місті у рамках програми "Безпечна Черкащина", та встановили місце перебування правопорушників. Ними виявилися четверо громадян Ізраїлю, віком від 24 до 28 років", - ідеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, у 27-річного чоловіка під час поверхневої перевірки поліцейські виявили стартовий пістолет Retay та 39 набоїв до нього. На порушника дільничні офіцери поліції склали адміністративний протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

"Також працівники Уманського відділу Центрально-південного міжрегіонального управління ДМС ухвалили рішення про примусові повернення чотирьох громадян до країни походження й до 4 березня цього року вони мають самостійно покинути територію. А 27-річному порушнику міграційники заборонили вʼїзд до України до березня 2027 року", - зазначили в поліції.

Іноземці в Україні - останні новини

У Нацгвардії відтепер зможуть служити іноземці. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Згідно з документом, іноземці можуть служити за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.

Наголошується, що іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", можуть бути прийняті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України.

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